بعلبك كما لم تشاهدها من قبل (فيديو)

ظهر تطبيق "Baalbek Reborn" ("بعلبك تولد من جديد") صوراً صادمة للقلعة الاثرية والمعبد الروماني فيها قبل تغيرها عبر الزمن، وذلك من خلال محاكاة بصرية ثلاثية الأبعاد تم اطلاقها اليوم الاربعاء.



وينغمس المتصفحون في مشهدها ثلاثي الأبعاد خلال زيارة افتراضية عبر تطبيق"بعلبك ريبورن" الذي تعاونت المديرية العامة للآثار اللبنانية في تطويره مع المعهد الألماني للآثار وشركة "فلاي أوفر زون" الأميركية، التعرّف على المعلم الروماني الشهير من خلال جولة افتراضية تشمل 38 محطة على مدى ساعتين.

فيديو لـ"Baalbek Reborn" يظهر صوراً صادمة للقلعة الاثرية والمعبد الروماني فيها قبل تغيرها عبر الزمن pic.twitter.com/ibPiwivIkt