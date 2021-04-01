جعجع: لانذار الشركة الروسية ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية

شدد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على "ان موقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له أبداً بهذه المشكلة بالذات، فهذه الأخيرة لها معطياتها بمعزل عن أي شيء آخر وعلينا جميعاً أن نعكف على حلّها كمشكلة قائمة بحد ذاتها بغض النظر إذا كنا مع نظام الأسد أو ضدّه ونحن بطبيعة الحال ضدّه". جعجع، وفي تصريح مباشر له في ما خص المشكلة الحدوديّة البحريّة الشمالية مع سوريا، قال: "في العام 2011 قامت الحكومة اللبنانيّة بترسيم حدودنا البحريّة مع سوريا، وبطبيعة الحال بمشاركة وتعاون عدد كبير من الإدارات اللبنانيّة، وقد أتى ذلك في إطار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان عندما كانت الإشكاليّة مطروحة مع قبرص وفي هذا السياق والإطار تم تحديد حدودنا البحريّة مع سوريا". ولفت جعجع إلى أنه "بعدما أنجزت الحكومة اللبنانيّة هذا الترسيم أرسلت الوثائق إلى الأمم المتحدة وعلى الأثر اعترضت سوريا إلا أنها لم تقم بأي شيء آخر سوى مجرّد الإعتراض"، مشيراً إلى أنه "في العام 2014 عندما طرح لبنان دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز والنفط، اعترضت حكومة الأسد مرّة جديدة". وقال: "إن حكومة الأسد لديها نظرة لحدودها البحريّة مختلفة تماماً لنظرة الحكومة اللبنانيّة لحدودنا الشماليّة. وفي أيار عام 2017، وأريد من الجميع حفظ هذا التاريخ جيداً، أي منذ 4 سنوات أرسلت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر الطرق الديبلوماسيّة المعتمدة مذكّرة لحكومة الأسد تطلب عبرها هذه الأخيرة أن يتم عقد لقاءات مشتركة من أجل التباحث بغية توحيد النظرة إزاء الحدود البحريّة موضع الخلاف، باعتبار أن كلّ طرف رسّم الحدود بطريقة مختلفة تماماً عن الطرف الآخر، إلا أنه ومنذ أيار العام 2017 حتى هذه اللحظة لم يتم الرد على هذا الطلب إلى أن فوجئ لبنان في الأيام الأخيرة أن حكومة الأسد لزّمت شركة "كابيتال" الروسيّة للتنقيب عن النفط والغاز في "البلوك" رقم واحد السوري تبعاً لترسيم حكومة الأسد لهذا "البلوك" الذي يتقاطع بمسافة 750 كلم2 مع الترسيم اللبناني"، وقد رفع جعجع خلال التصريح صورة لخريطة تسير تماماً لهذه المساحة موضع النزاع. واعتبر جعجع أن "المشكلة حتى هذا الحد ممكنة الحصول، وفي الفترة الماضيّة حصل شيء مماثل على حدودنا الجنوبيّة واليوم يحصل على الحدود الشماليّة وهذه الأمور تحصل بين أي دولة وأخرى، مشدداً على "ان موقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له أبداً بهذه المشكلة بالذات، فهذه الأخيرة لها معطياتها بمعزل عن أي شيء آخر وعلينا جميعاً أن نعكف على حلّها كمشكلة قائمة بحد ذاتها بغض النظر إذا كنا مع نظام الأسد أو ضدّه ونحن بطبيعة الحال ضدّه". وطرح جعجع عما يجب أن نقوم به اليوم بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالنسبة لمسار هذه المشكلة، وقال: "أسوأ ما يحصل في هذه الأيام هو تجهيل الفاعل دائماً ودمج الكل بالكل ومع الكل وهذا الأمر لا يمكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة، كما أن الخروج لمطالبة السلطة بشكل عام غير مجد وإنما علينا ان نحدد من يجب أن نطال وأين تقع المسؤوليّة في هذه المشكلة، لذا أنا أوجّه كلامي هذا تحديداً لرئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال مجتمعة والقوى السياسيّة التي تقف وراءها والجميع يعرفهم وهم كناية عن الأكثريّة النيابيّة باعتبار أنهم ممثلون في حكومة الرئيس حسان دياب". وتابع جعجع: "ما وصلنا إليه في هذه المشكلة إلى حد الآن هو مجرّد تسلسل معيّن للأحداث يمكن أن يحصل ما بين أي دولتين في العالم، إذا ما افترضنا أن هناك دولة من الجانب السوري الأمر الذي هو غير صحيح باعتبار أنه لا دولة في سوريا، لذا يمكن أن نعتبر أن هذه المشكلة ما بين طرفين الدولة اللبنانيّة من جهة والطرف الآخر من الجهّة الثانية، لذا ما يجب أن تقوم به هذه السلطة، المتمثّلة برئيس الجمهوريّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال مجتمعةً، هو تكليف مكتب محاماة مختص ليرسل إنذاراً لشركة "كابيتال" الروسيّة مفاده بأن الشركة حصلت على التزام من حكومة الأسد من أجل التنقيب عن النفط والغاز في "البلوك" رقم واحد السوري إلا أننا نبلغكم منذ الآن أن هذا "البلوك" حسب الترسيم السوري يوجد جزء منه ومساحته 752 كلم2 داخل الحدود اللبنانيّة وبالتالي أي أعمال من ضمن هذه المساحة يعتبر تعدياً على الأراضي اللبنانيّة، ويتم رفق هذا الإنذار بخرائط تحدد المساحة المذكورة بشكل دقيق، وبالمناسبة هذا هو الإجراء الذي اعتمد مع شركة "نوبل انرجي" في الجنوب عندما حصلت على التزام للتنقيب في حقل "كاريش" واليوم علينا تكرار الأمر ذاته".