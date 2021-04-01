لبنان

شيا زارت مرفأ طرابلس مطلعة على المشاريع المنوى تنفيذها لتطويره

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:52
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زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة مرفأ طرابلس، وكان في استقبالها مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر ورئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور حسان ضناوي وممثلون عن شركة "غالف تاينر".

وإطلعت السفيرة دورثي من مدير المرفأ على المشاريع المنوي تنفيذها لتحويل المرفأ الى مرفأ عصري ومتطور. ثم جال الجميع على رصيف الحاويات والارصفة الاخرى والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

ورحب الدكتور تامر بالسفيرة والوفد المرافق، شاكرا اهتمامها ب"طرابلس وبمرفئها"، متمنيا منها "التعاون من اجل جذب رجال العمال والمستثمرين والتجار الكبار الى المرفأ ليكون منصة إقتصادية للمنطقة".
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