مصلحة الليطاني ضاعفت انتاجها الكهرومائي

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتماشيا مع حاجة الشبكة العامة للطاقة الكهربائية، فأنها وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان فقد ضاعفت انتاجها الكهرومائي في معامل عبد العال وارقش وحلو ، حيث رفعت قدرتها الإنتاجية من 55 ميغاوات الى 110 ميغاوات ابتداء من صباح اليوم ، وذلك ضمن إمكانيات مخزون بحيرة القرعون من المياه البالغة 135 مليون متر مكعب بالإضافة الى تصريف نهر الليطاني في الحوض الأعلى البالغ 14 متر مكعب في الثانية.