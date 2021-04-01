لبنان

مصلحة الليطاني ضاعفت انتاجها الكهرومائي

Lebanon 24
01-04-2021 | 14:10
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تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتماشيا مع حاجة الشبكة العامة للطاقة الكهربائية، فأنها وبالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان فقد ضاعفت انتاجها الكهرومائي في معامل عبد العال وارقش وحلو ، حيث رفعت قدرتها الإنتاجية من 55 ميغاوات الى 110 ميغاوات ابتداء من صباح اليوم ، وذلك ضمن إمكانيات مخزون بحيرة القرعون من المياه البالغة 135 مليون متر مكعب بالإضافة الى تصريف نهر الليطاني في الحوض الأعلى البالغ 14 متر مكعب في الثانية.
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