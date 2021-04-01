اعتصام رمزي عند العريضة اعتراضاً على عمليات التهريب

نظم محتجون اعتصاماً رمزياً عند نقطة العريضة الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا، وذلك اعتراضاً على وصفوه بـ"التهريب النظامي عبر الحدود الشرعية" في حضور كثيف لعناصر الجيش والجمارك.



وأكد المتحدثون "رفضهم المطلق لعمليات تهريب المواد الغذائية، والمشتقات النفطية المدعومة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية" .



واتهم المحتجون "المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة بتسهيل ورعاية هذه العمليات التي تتم عبر بيانات مزورة المرفوضة كليا، والتي تسيئ الى الشعب اللبناني الذي هو احوج اليوم الى هذه المواد التي يتم تهريبها، من لبنان الى سوريا عبر كل المعابر الحدودية البرية الشرعية وغير الشرعية"، ملوحين" بالتصعيد وعدم السكوت في حال استمرارها".

