صرخة لأولياء الطلاب بالجامعات الاجنبية في طرابلس

نفذت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، تحركا رمزيا في طرابلس، في محلة شارع المصارف " للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي".



وبعد الاعتصام، جال المشاركون في عدد من المصارف والتقوا ممثليها .



وتحدث باسم الجمعية جهاد العبد الله مؤكدا أن "أهالي الطلاب منكوبون ومظلومون وأنهم سيواجهون بإصرار سلطتي المال والمصارف"، محذرا من "الوقوع في فخ السماسرة الذين يسعون للالتفاف حول قانون الدولار الطالبي" .



وأشار إلى أن "الطلاب اللبنانيين في الخارج اصبحوا في الشارع"، وطالب مسؤولي المصارف بالإسراع في تنفيذ القانون، محذرا من "أن ما يحصل يهدد مستقبل هذا الجيل".