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لبنان
دياب: مفتاح حل الازمات بتأليف الحكومة والتفاوض مع صندوق النقد
Lebanon 24
01-04-2021
|
14:54
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تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، وافتتح قسم العناية الفائقة لاستقبال مرضى "كورونا"، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، مدير المستشفى الدكتور فريد صباغ، رئيس أطباء المستشفى الدكتور زياد سعادة والمسؤول عن قسم الجراحة العامة الدكتور جوزيف مارون، مستشار الرئيس دياب خضر طالب ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.
وجال الرئيس دياب في غرف العناية الفائقة وتلقى اللقاح في قسم التلقيح.
دياب
وفي ختام الجولة، اعرب الرئيس دياب عن سروره لتلقيه اللقاح "في مستشفى بعبدا الحكومي الذي أزوره للمرة الأولى، ولافتتاح قسم جديد للعناية الفائقة لكي يخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين المصابين بكورونا"، لافتا الى أن "هذا المستشفى يطبق معايير عالية الجودة لجهة التنظيم والتعامل مع جائحة كورونا. وهذا دليل على أن الجهد المبذول من قبل القطاع الحكومي وبدعم كل المعنيين لا سيما الأطباء والممرضات والممرضين يثمر هذا النجاح".
ونوه دياب ب"اجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام، لجهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية"، مشيرا الى أن "التعاون في القطاع الصحي بين القطاعين الخاص والحكومي هو أساس، وكان وزير الصحة يحرص على هذا التعاون منذ بداية الطريق"، لافتا الى أن "القطاع الصحي حقق نجاحات كبيرة خلال عام ونصف العام بعدما أهمل لعقود طويلة".
وتمنى دياب أن "تواصل الحكومة الجديدة هذا الجهد، لكي يبقى القطاع الصحي الحكومي مثالا للبنان ولكل المنطقة، لكي يؤازر القطاع الخاص ويتكامل معه. ونحن الآن في سباق بين تزايد عدد الحالات الإيجابية وبين عملية التلقيح، ووزارة الصحة تبذل الجهود المطلوبة لتأمين اللقاح، لكن كما قال وزير الصحة، فإن عدد اللقاحات التي تصل بموجب الإتفاقيات قليل".
وأكد أن "الأزمات الكبيرة التي واجهها لبنان منذ عام، أكان في مكافحة وباء كورونا أو المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. ويبقى تأليف الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي المفتاح لحل هذه الأزمات. لذلك أتمنى على جميع المعنيين الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات".
صباغ
ورحب الدكتور صباغ بالرئيس دياب، وقال: "زيارتك غالية جدا ودعم كبير لنا، خصوصا بعد تلقيكم اللقاح في المستشفى".
كما شكر صباغ الوزير حسن على "الدعم الذي يقدمه للمستشفى"، مؤكدا أن "قطاع الاستشفاء الحكومي أثبت قدرته على تحمل المسؤوليات، وأتمنى دعمكم في كل المراحل المقبلة".
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