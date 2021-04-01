سكالابرين: استمرار التعاون بين المؤسسات المحلية وقيادة القطاع الغربي لليونيفيل

جال قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دافيد سكالابرين في مدينة بنت جبيل، والتقى رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور ورئيس بلدية بنت جبيل المهندس عفيف بزي.

وشدد الجنرال سكالابرين على "الصداقة المتينة والتعاون بين البلديات في بنت جبيل وضباط وجنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل"، وقال: "هي صداقة تم تعزيزها أكثر واكثر في هذه الفترة الصعبة مع التزام الوحدات الايرلندية و الغانية والبولندية والماليزية بدعم المجتمعات المحلية في محاربة فيروس كورونا".

وأكد سكالابرين "استمرار التعاون والدعم والحوار بين المؤسسات المحلية وقيادة قطاع الغربي لليونيفيل، وبذل الجهود المشتركة للتغلب على هذه الجائحة في لحظة معقدة جدا.

وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية.