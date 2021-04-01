مؤسسة البرجي في رياق تحذر من كارثة طبية.. وتناشد وزير الصحة

ناشدت مؤسسة البرجي للاوكسيجين الصناعي والطبي في رياق في بيان، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، التدخل في "مسألة تسليم الاوكسيجين الى المؤسسات الخاصة بعد امتناع "مؤسسة شهاب" بتسليم هذه المادة لاسباب مجهولة، وذلك نظرا لضرورتها والحاجة الماسة اليها في ظل تفشي وباء كورونا. وطالبت المؤسسة الوزير حسن بتوجيه تعليماته ل"الاسراع في تسليم الاوكسجين الطبي الى المؤسسات الخاصة نظرا للحاجة الملحة الى مثل هذه المؤسسات في هذه الآونة، سيما وانها تساعد بتخفيف الضغط عن المستشفيات من جهة، وتساهم في تخفيف عبء فاتورة الطبابة عن كاهل المواطن من جهة اخرى". وحذرت مؤسسة البرجي من "حصول كارثة طبية بدءا من هذه اللحظة في حال عدم تسلمها الاوكسيجين"، وناشدت "التدخل مع المعنيين، كونها تلبي حاجات 200 مريض في المنطقة ، ولديها 500 قارورة من الأوكسجين قد فرغت كليا".