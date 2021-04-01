أبي رميا: مهزلة التدقيق الجنائي.. تابع

غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: ‏"مهزلة" التدقيق الجنائي تابع.. مصرف لبنان: "تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني".

وزارة المالية: "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا 42 في المئة من المستندات".



اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة".

"مهزلة" التدقيق الجنائي تابع..

مصرف لبنان :"تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني".

وزارة المالية: "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات".

اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة. pic.twitter.com/M67MbLjEbb