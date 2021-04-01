أبي رميا: مهزلة التدقيق الجنائي.. تابع

غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مهزلة" التدقيق الجنائي تابع.. مصرف لبنان: "تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني".
وزارة المالية: "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا 42 في المئة من المستندات".
"مهزلة" التدقيق الجنائي تابع..
مصرف لبنان :"تم تسليم الحسابات كافة العائدة لمصرف لبنان، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى وزني".
وزارة المالية: "ما صدر عن مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي مناف للواقع ولم نستلم الا ٤٢٪ من المستندات".
اطالب بجلسة نقاش علنية لمجلس النواب لمعرفة الحقيقة. pic.twitter.com/M67MbLjEbb
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) April 1, 2021