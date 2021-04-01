دعوة أهالي الهرمل للتسجيل على المنصة للتلقيح حماية للمجتمع

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه بعد الانتشار الكبير لحالات الاصابه والوفاة بوباء كورونا، طلبت لجنة التتبع والترصد في "حزب الله" - الهرمل، الاهالي وبعد توافر اللقاح، الى التسجل على المنصه حرصا على السلامه العامة وحماية المجتمع".