لبنان

دعوة أهالي الهرمل للتسجيل على المنصة للتلقيح حماية للمجتمع

Lebanon 24
01-04-2021 | 16:52
A-
A+
Doc-P-808903-637528929092936393.png
Doc-P-808903-637528929092936393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه بعد الانتشار الكبير لحالات الاصابه والوفاة بوباء كورونا، طلبت لجنة التتبع والترصد في "حزب الله" - الهرمل، الاهالي وبعد توافر اللقاح، الى التسجل على المنصه حرصا على السلامه العامة وحماية المجتمع".
مواضيع ذات صلة
إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
04/04/2021 02:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 60 حالة وفاة و2963 إصابة كورونا جديدة في لبنان
lebanon 24
04/04/2021 02:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
04/04/2021 02:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان... 3393 إصابة جديدة بـ"كورونا"...ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
04/04/2021 02:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website