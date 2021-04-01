لبنان

بلدية صيدا: لتخفيض فاتورة المولدات الكهربائية

Lebanon 24
01-04-2021 | 16:38
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اصدرت بلدية صيدا بيانا، اكدت فيه على إلزامية وضرورة تركيب العدادات لجميع المشتركين دون إستنثاء،وحيث أن قسماً كبيراً من المشتركين لا يزال يستخدم قواطع "الديجانتير" والتي لا تدخل في تسعيرة الوزارة،
ونظرا للظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد وتدني القدرة الشرائية للمواطنين،
تطلب بلدية صيدا من أصحاب المولدات الكهربائية التعاون لما فيه المصلحة العامة، ومراعاة ظروف الطبقات الشعبية والفقيرة والتكافل معها  من خلال تخفيض قيمة الفاتورة الشهرية بحدود 10-15% ، وبشكل خاص للمشتركين بقوة 5 أمبير وما دون، والذين يتم إحتساب فاتورتهم الشهرية بشكل " مقطوع".
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