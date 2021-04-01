يلهو بمسدسه... وهذا ما حصل له

نقل المدعو "ا.ا.ز" الى المستشفى الاسلامي، للعلاج جراء اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، اثناء لهوه بمسدس داخل سياره في محلة الخناق_ ابي سمراء في طرابلس بحسب ما افادت المصادر التي وصفت حالته بالمستقرةوقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.