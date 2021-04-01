لبنان

يلهو بمسدسه... وهذا ما حصل له

Lebanon 24
01-04-2021 | 15:16
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نقل المدعو "ا.ا.ز" الى المستشفى الاسلامي، للعلاج جراء اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، اثناء لهوه بمسدس داخل سياره في محلة الخناق_ ابي سمراء في طرابلس بحسب ما افادت المصادر التي وصفت حالته بالمستقرة

وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادثة.
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طرابلس

مسدس

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