لبنان

خلال عيد الفصح.. غرفة ادارة الكوارث وزعت جدولا اضافيا بالقطاعات المستثناة من الاغلاق العام

Lebanon 24
01-04-2021 | 17:29
A-
A+
Doc-P-808909-637528950209525451.jpg
Doc-P-808909-637528950209525451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 وزعت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث جدولا اضافيا بالقطاعات المستثناة من الاغلاق، جاء فيه:

 

 

 

مواضيع ذات صلة
تمديد التعبئة العامة 6 أشهر... واقفال تام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد
lebanon 24
04/04/2021 02:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول الاقفال حيّز التنفيذ.. بعض القطاعات لا تعلم تفاصيل القرارات المتعلقة بها!
lebanon 24
04/04/2021 02:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنائس والقطاع التجاري في صيدا التزما قرار الاقفال
lebanon 24
04/04/2021 02:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. الدولار يرتفع
lebanon 24
04/04/2021 02:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة الكواث

قطاعات

اقفال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website