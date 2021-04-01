القاضي عطية: لاشراك المواطن في الرقابة

القى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كلمة خلال لقاء مع OECD MENA منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا عنوانه " رؤى للتعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحوكمة الرقمية من أجل خدمات عامة أكثر شفافية وفعالية وممكن الوصول اليها" بحضور وزراء ونواب وشخصيات رائدة عبر تقنية الفيديو حيث تمّ خلال اللقاء الاستماع الى التجارب الناجحة للدول في التصدي لجائحة كورونا عبر الاستثمار في التحوّل الرقمي الذي اظهر قدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لتفشي الجائحة.

من جهته اشار القاضي عطية في كلمته الى نجاح تجربة التفتيش المركزي من خلال منصّته الالكترونية Impact التي تمّ ابتكارها لمكافحة الجائحة والتي تمّ اسنادها كأداة ادارية رقمية لتحسين اساليب العمل في الوزارات والمؤسسات والادارات العامة للتعاون والتنسيق فيما بينها ولاتخاذ القرارات بناء على تحليل البيانات التي تمّ تكوينها من خلالها، هذه القرارات التي انعكست ايجابا على حياة المواطنين لجهة التسجيل للاستفادة من المساعدات المرصودة للعائلات الاكثر فقرا، تسهيل تنقلاتهم خلال فترة الاغلاق العام من خلال طلب اذونات التنقل، اعتماد المنصة للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19. تحسين اساليب العمل الذي يدخل في صلب مهام التفتيش المركزي مع اعطاء المشورة عفوا او بناء لطلب السلطات لخدمة الرقابة العامة على الادارات والمؤسسات العامة والتفتيش فيها عند الاقتضاء تمّ تحقيقهم من خلال المنصة الامر الذي ادى الى الارتقاء بالعمل الاداري مع تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين من خلال رقابة آنية للتفتيش في تتبّع القرارات وخطوات تنفيذها مع مراقبة حثيثة للثغرات للاضاءة عليها ولتصويبها ومن خلال اشراك المواطن في الرقابة مع اعادة احياء حقّه الديمقراطي والمصان في المساءلة والمحاسبة.

ومعه يبقى الهمّ الاساسي للتفتيش المركزي اعادة ثقة المواطن بالدولة مع تحقيق العدالة المجتمعية، هذه الثقة التي تبقى الشرط الاساسي والوحيد لأي نهوض يحتاجه لبنان لتخطي أخطر الأزمات في تاريخه.