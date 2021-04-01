لبنان

بعد شكوى باسيل ضدها.. إخلاء سبيل الناشطة نسرين شاهين

Lebanon 24
01-04-2021 | 18:54
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أخلي، مساء اليوم، سبيل الناشطة نسرين شاهين بعد استجوابها في ثكنة بربر الخازن، على خلفية شكوى مقدمة في حقها من قبل المستشار القانوني لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المحامي ماجد بويز.
 
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