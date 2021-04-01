بعد شكوى باسيل ضدها.. إخلاء سبيل الناشطة نسرين شاهين

أخلي، مساء اليوم، سبيل الناشطة نسرين شاهين بعد استجوابها في ثكنة بربر الخازن، على خلفية شكوى مقدمة في حقها من قبل المستشار القانوني لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المحامي ماجد بويز.