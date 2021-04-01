قطاعا الصحة والمرأة في "تيار العزم" نظما يوماً ترفيهيّا لأطفال جمعية العطاء

نظم "قطاع العزم" الصحي الاجتماعيّ بالتعاون مع قطاع المرأة في تيار العزم يومًا ترفيهيًا تثقيفيًا لأطفال جمعية العطاء الخيريّة وذلك في مقرّ الجمعيّة في طرابلس.

وأقيم هذا النشاط بإشراف اخصائيي وإداريي القطاع الصحيّ الاجتماعيّ في جميعة العزم والسعادة، وتخللته فقرات توعية للأطفال حول طرق الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الأسنان وكيفية تنظيم الحياة اليوميّة.

وفي المناسبة، أكدت مسؤولة قطاع العزم الصحيّ الاجتماعيّ بارعة حمد أنّ هذا النشاط يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها القطاع للأطفال من أجل مساعدتهم على إستخدام إبداعاتهم وتطوير خيالهم وبراعتهم وقوتهم البدنيّة والمعرفيّة والعاطفيّة ، ولكي يتفاعلوا مع العالم من حولهم.

من جهتها، أكدت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض على اهمية هذا اللقاء العفوي الذي زرع الابتسامة على وجوه هذه الاطفال في ظل ما نعيشه من اوضاع عامة تضللنا بسلبياتها، فكان نوعاً من كسر الروتين فليس اجمل من لقاء البراءة والطفولة.

بدورها، أثنت رئيسة جمعيّة العطاء الخيريّة رندة بركات على هذه المبادرة، واعتبرتها لفتة مهمة كسرت تداعيات تأثير الجائحة على العمل الاجتماعيّ وأملت على استمرار التعاون.