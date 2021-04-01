دياب استقبل وزير الصحة العراقي: لتسريع العمل بآليات التعاون في مختلف القطاعات

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي على رأس وفد ضم رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية الدكتور أسامة الرفاعي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق الدكتور أمين النصرواي، الوكيل الإداري لوزارة الصحة الدكتور هاني موسى العقابي، مستشار وزير الصحة الدكتور جواد إبراهيم، مدير مستشفى زين العابدين الأستاذ صفاء الحسيني، مستشار سفارة جمهورية العراق الأستاذ أحمد جمال والأستاذ معتز حسن علي، بحضور الوزيرين حمد حسن وشربل وهبي، مستشار الرئيس دياب خضر طالب، المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة الدكتور فادي سنان ومستشاري وزير الصحة حسن عمار، رضا الموسوي، فرح بلوق، جهاد مكوك وحسين محيدلي.

وأكد دياب خلال الاجتماع "أهمية تطوير إطار التعاون بين لبنان والعراق"، منوها بـ"وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، حيث كان بين أولى الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت".

وتمنى "تسريع العمل بآليات التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى استعجال تطبيق القرار العراقي بشأن تزويد لبنان بالنفط من العراق". كما شكر "القيادة العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والحكومة والشعب العراقي على وقوفهم إلى جانب لبنان".





وبعد اللقاء صرح الوزير التميمي قائلا: "تشرفنا بلقاء رئيس حكومة لبنان الشقيق، ونقلنا تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأثنى الرئيس دياب على دعم العراق وحكومة العراق لجهود وزارة الصحة ودعم الشعب اللبناني بالمساعدات الطبية لمواجهة جائحة كورونا. كذلك ناقشنا مستقبل التعاون بين البلدين وزيارة رئيس حكومة لبنان إلى العراق للقاء دولة رئيس الحكومة العراقي على رأس وفد حكومي كبير، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وأطلعنا الرئيس دياب على المناقشات التي جرت بين وزارتي الصحة العراقية واللبنانية حول التعاون في مختلف القضايا الصحية، لا سيما في مجالات الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين، كالسياحة الطبية والتدريب المشترك للكادرات الطبية والصحية والتمريضية والإدارية وإدارة المستشفيات في البلدين الشقيقين".

وختم: "نأمل أن تكون الزيارة القادمة لمعالي وزير الصحة اللبناني إلى جمهورية العراق لإتمام هذه الاتفاقيات والمباشرة بتطبيقها، من أجل رفع المستوى الصحي لبلدينا العزيزين".