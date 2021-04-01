بلدية ميمس حاصبيا: الحفاظ على السعر السابق لاشتراك المولدات

أعلنت بلدية ميمس في بيان، أنه "بعد صدور التسعيرة الرسمية للمولدات 970 ليرة للكيلواط و 30,000 ليرة للاشتراك، ومن أجل تخفيف الأعباء عن أهلنا في هذه الظروف الصعبة، قررنا الحفاظ على سعرنا السابق 600 ليرة للكيلو و15,000 ليرة للاشتراك، على أن يتم تغطية العجز من صندوق التبرعات".