لبنان

بلدية ميمس حاصبيا: الحفاظ على السعر السابق لاشتراك المولدات

Lebanon 24
01-04-2021 | 19:38
A-
A+
Doc-P-808936-637529029785249393.jpg
Doc-P-808936-637529029785249393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية ميمس في بيان، أنه "بعد صدور التسعيرة الرسمية للمولدات 970 ليرة للكيلواط و 30,000 ليرة للاشتراك، ومن أجل تخفيف الأعباء عن أهلنا في هذه الظروف الصعبة، قررنا الحفاظ على سعرنا السابق 600 ليرة للكيلو و15,000 ليرة للاشتراك، على أن يتم تغطية العجز من صندوق التبرعات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website