لبنان

اليازا طالبت بصيانة فواصل الجسور الحديدية

Lebanon 24
01-04-2021 | 21:29
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 طالبت "اليازا" في نداء وجهته إلى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وجميع المعنيين، بـ"صيانة فواصل الجسور الحديدية".

ولفتت إلى أن "عرض الفراغات قد يتخطى في كثير من الحالات الـ40 سم، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة"، معتبرة أن "هذه المفاصل حيوية في بنية الجسر ويجب تبديلها كل 12 أو 15 سنة كحد أقصى".
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