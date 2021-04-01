500 ليتر مازوت هبة للدفاع المدني في عكار

تسلم مدير مركز سهل عكار الاقليمي في الدفاع المدني ميشال اسطفان 500 ليتر مازوت، مقدمة كهبة من جمال عثمان، لدعم مراكز الدفاع المدني في الحيصة والتليل والعبودية والعريضة.



وشكر اسطفان لعثمان مبادرته ومساهمته في دعم هذه المراكز للقيام بمهامها.