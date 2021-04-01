لبنان

500 ليتر مازوت هبة للدفاع المدني في عكار

Lebanon 24
01-04-2021 | 22:36
A-
A+
Doc-P-808957-637529134711566583.jpg
Doc-P-808957-637529134711566583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تسلم مدير مركز سهل عكار الاقليمي في الدفاع المدني ميشال اسطفان 500 ليتر مازوت، مقدمة كهبة من جمال عثمان، لدعم مراكز الدفاع المدني في الحيصة والتليل والعبودية والعريضة.

وشكر اسطفان لعثمان مبادرته ومساهمته في دعم هذه المراكز للقيام بمهامها.
مواضيع ذات صلة
عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقاً شب داخل منزل في حلبا - عكار وقد اقتصرت الأضرار على الماديات
lebanon 24
04/04/2021 02:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مرتضى أطلق ورش رش المبيدات في وادي خالد وكل عكار
lebanon 24
04/04/2021 02:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق المحمرة في عكار بالاتجاهين
lebanon 24
04/04/2021 02:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجا على مصادرة الجيش كميات من البنزين والمازوت تباع بشكل غير قانوني.. هذا ما حصل في عكار!
lebanon 24
04/04/2021 02:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

عكار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website