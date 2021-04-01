لبنان

ما هو سبب تأخير رحلة الـ PEGASUS في الهبوط؟

Lebanon 24
01-04-2021 | 23:00
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نفت "المديرية العامة للطيران المدني" في مطار رفيق الحريري الدولي، "ما أوردته إحدى المواقع الإعلامية وادعائها تأخير رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية pegasus آتية من إسطنبول، وإعطاء الأولوية لهبوط طائرة أخرى فيها النائب فؤاد مخزومي".

وأكدت مديرية الطيران المدني أن برج المراقبة في المطار لا يتعامل مع هبوط الطائرات بحسب الركاب وان تحديد الأولويات في الهبوط يعود إلى المراقب الجوي استنادا الى معطيات فنية بحتة".

وأضاف البيان: "بعد مراجعة برج المراقبة، تبين ان تأخر طائرة pegasus في الهبوط كان بسبب طلب قائد الطائرة من المراقب الجوي إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وتجدر الإشارة أيضا الى ان النائب فؤاد مخزومي لم يكن اصلا في الطائرة الخاصة الآتية من دبي بل كانت خالية من الركاب".

وطلبت "المديرية العامة للطيران المدني" إلى وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل أي خبر أو معلومة تتعلق بالطيران المدني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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