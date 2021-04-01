لبنان

في صيدا...رجل يسقط من الطابق الثالث

Lebanon 24
01-04-2021 | 23:06
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 نقل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد المواطن (ع.ن) مواليد 1961 إلى مستشفى حمود الجامعي بعدما سقط من الطابق الثالث في بناية الزعتري خلف شارع النجاصة في صيدا.
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الإنقاذ الشعبي

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