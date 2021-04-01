في صيدا...رجل يسقط من الطابق الثالث

نقل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد المواطن (ع.ن) مواليد 1961 إلى مستشفى حمود الجامعي بعدما سقط من الطابق الثالث في بناية الزعتري خلف شارع النجاصة في صيدا.