لبنان

سعد لـ"الأنباء": اللبناني لم يشعر بالجوع إلّا في عهد هذا الفريق الفاشل

Lebanon 24
02-04-2021 | 00:06
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قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب د. فادي سعد أنه "من المعيب جدا، أن نطلق على عهد الرئيس ميشال عون تسمية "العهد القوي"، لأنه الأسوأ في تاريخ لبنان، ولا نبالغ إذا قلنا انه من أسوأ العهود التي مرت على لبنان"، مشيراً إلى ان "اللبناني لم يشعر بالجوع، إلا في عهد هذا الفريق السياسي الفاشل، الذي أحدث خيبة أمل كبيرة لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي".

وقال سعد في تصريح لـ"الأنباء": " في حال نجحت مساعي التشكيل، فلن تكون هناك حكومة استثنائية لمرحلة استثنائية، على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين، تؤمن الازدهار، وتضع حدا للانهيار".

وأضاف: "تعودنا على فريق رئيس الجمهورية والتيار الحر، تعطيل البلد خدمة لمآربهم الشخصية، والشواهد على ذلك كثيرة، تعطيل الحكومات لأشهر وأحيانا لسنوات كرمال عيون الصهر، لذلك فكل هذه المحاولات مسرحية مدمرة، ولن توصل إلى أي مكان، إلا إلى المزيد من الشرخ والانقسام والانهيار وإيقاظا للفتنة".

وحول مبادرة الرئيس نبيه بري، قال: "موقفنا واضح، في ظل هذه الأكثرية النيابية، ليس هناك من أي أمل، إذا تشكلت الحكومة أو لم تشكل، وأي مبادرة لتسريع تشكيل الحكومة مشكورة، ولكن ما نسمعه يؤكد على وجود اختلاف كبير في وجهات النظر بين الأكثرية الحاكمة والرئيس المكلف، ونرى ما يعلنه التيار الوطني، وما هو موقف حزب الله، فيبدو انهم لم يتفقوا بعد على شكل الحكومة، وعلى نوعية الوزراء إذا كانوا أخصائيين أو تكنو-سياسيين أو سياسيين، ويبدو اننا عدنا إلى الجدل البيزنطي الذي لا يتناسب مع المرحلة أبدا".

المصدر: الانباء الكويتية
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