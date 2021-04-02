لبنان

الفئة الحاكمة يريحها الوضع الحالي مالياً

Lebanon 24
02-04-2021 | 00:38
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لا يُخفي خبير اقتصادي أن الفئة الحاكمة يريحها الوضع الحالي مالياً، لجهة التوازن داخل ميزان المدفوعات، خلافاً للسنوات الماضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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