لبنان

حلحلة على مسار التأليف في الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-04-2021 | 00:53
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أعربت مصادر متابعة عن اعتقادها بأن "تشهد الايام القليلة المقبلة حلحلة ملحوظة لانه لم يعد بالامكان عرقلة أو تجميد المساعي والجهود المبذولة، وبعدما بات رئيس الجمهورية وصهره ملاما ومتهما بتعطيل تشكيل الحكومة واستنادا الى تسارع الاتصالات والضغوطات لاسيما بعد الاتصال الذي جرى بالامس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما أعطى زخما للمبادرة الفرنسية، يتوقع ان تتبلور نتائج ما حصل في زيارة يقوم بها بري الى بعبدا قريبا لترجمة الأفكار والصيغ الى واقع ملموس"، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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