إلقاء قنبلة يدوية في حديقة طلعة العمري في طرابلس

سُمع دوي انفجار مجهول في محيط مشروع الحريري بالقبة في طرابلس حيث توجه الجيش الى المكان وضرب طوقاً امنياً.



ورجحت المعلومات ان الانفجار ناجم عن القاء قنبلة يدوية في حديقة طلعة العمري باتجاه مشروع الحريري في حين يعمل الجيش على الكشف على المكان .