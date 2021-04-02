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لبنان
إلقاء قنبلة يدوية في حديقة طلعة العمري في طرابلس
Lebanon 24
02-04-2021
|
01:21
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سُمع دوي انفجار مجهول في محيط مشروع الحريري بالقبة في طرابلس حيث توجه الجيش الى المكان وضرب طوقاً امنياً.
ورجحت المعلومات ان الانفجار ناجم عن القاء قنبلة يدوية في حديقة طلعة العمري باتجاه مشروع الحريري في حين يعمل الجيش على الكشف على المكان .
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