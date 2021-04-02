لبنان

حِراك سياسي مكثّف محوره مبادرة بري لتشكيل الحكومة

Lebanon 24
02-04-2021 | 01:33
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وسط أجواء حذرة بإمكانية إحراز بعض التقدّم على صعيد تأليف الحكومة، وفق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة على تشكيل حكومة من 24 وزيراً لا ثلث معطلاً فيها لأحد، على ما علمته "السياسة"، من مصادر نيابية بارزة في قوى الثامن من آذار، والتي كشفت أن "اتصالات تجري بعيداً من الإعلام لإنجاز التسوية المطلوبة، بعد الحصول على موافقة الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري".

وفي معلومات "السياسة" ان "مبادرة من خمس نقاط تمت صياغتها في الاجتماع بين البطريرك بشارة الراعي، والنائب إبراهيم كنعان في بكركي وبحثها الأخير مع الرئيس عون في اجتماع معه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كما تولت بكركي عرضها على الأطراف الأخرى لتأمين الموافقة عليها، ومنها اعتبار رئيس الجمهورية شريك في التأليف له حق تسمية الوزراء، وليس فقط حق قبول أو رفض الأسماء المعروضة عليه، وكذلك، أنه لا ثلث معطلاً في الحكومة لاي مكون، وعدم التمسك بحجم محدد، والانفتاح على النقاش حول كيفية توزيع الحقائب على المذاهب".
المصدر: السياسة الكويتية
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