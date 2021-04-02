البطريرك الراعي يفضح "حزب الله" وسلاحه

أكدت أوساط سياسية قريبة من بكركي لـ"السياسة" الكويتية أن "ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، يعبّر عن لسان حال السواد الأعظم من اللبنانيين، بعدما وضع النقاط على الحروف، وقال ما ينبغي قوله"، مشدّدة على أن "ممارسات حزب الله أساءت إلى مصالح لبنان، ولم تبق له صاحباً"، لافتة إلى أن "على حزب الله أن يتعظ ويقدم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى، كما يفعل البطريرك الراعي، بدعوته إلى حياد لبنان وتنظيم مؤتمر دولي من أجله".