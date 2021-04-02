لبنان

إيجابية تحيط بحكومة الـ 24

Lebanon 24
02-04-2021 | 01:54
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تتجه الأنظار نحو القصر الجمهوري وبيت الوسط ترقباً لإشارات أو مواقف قد تصدر عنهما بشأن التأليف الحكومي سلبا أو إيجابا، بالتوازي مع تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، والتي تحدث فيها عن دفع قوي في اتجاه التأليف، وجهود كثيفة تبذل في هذا المجال.

وغداة لقاء بعيد عن الإعلام بين عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، القادم من باريس محملا برسائل فرنسية، أشارت معلومات جديدة الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون رحّب بتوسيع التشكيلة الى 24 وزيرا كفكرة، قبل أن يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما أطلعه عليها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في لقائهما الأخير".

ولفتت أوساط قصر بعبدا عبر "الجريدة" الكويتية إلى أن "عون لا يزال ينتظر ما ينقص هذه الفكرة من مكملات"، مضيفة أن "الحديث عن مبادرة كاملة ومتكاملة لم تصل إليها المشاورات الجارية، وما زالت مجرد أفكار مشتتة لم ترق الى مرتبة المبادرة".
المصدر: الجريدة الكويتية
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