لبنان

تباينات قائمة

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:20
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لوحظ توقُّف اجتماعات بعض النواب المستقيلين، على خلفية صعوبة تشكيل كتلة معارضة بسبب التباينات في ما بينهم حول نقاط سياسية أساسية.
المصدر: النهار
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