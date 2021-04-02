لبنان

نشاط مستقيلة

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:22
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لم تتوقف حركة ونشاط إحدى السيدات التي استقالت من منصبها من حزب فاعل، وعُلم أنّ أكثر من جهة حزبية على تواصل معها في هذه المرحلة.
المصدر: النهار
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