لبنان

سخط في كسروان

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:23
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اثار التوزيع المعتمد لمراكز التطعيم بلقاح استرازينيكا سخطا واسعا لدى المقيمين في مناطق لم يلحظ فيها مراكز مثل كسروان وجبيل حيث يضطر المقيمون فيها الى اختيار اقرب مستشفى في المتن او الحازمية او مناطق ابعد.
المصدر: النهار
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