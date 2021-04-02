سخط في كسروان

اثار التوزيع المعتمد لمراكز التطعيم بلقاح استرازينيكا سخطا واسعا لدى المقيمين في مناطق لم يلحظ فيها مراكز مثل كسروان وجبيل حيث يضطر المقيمون فيها الى اختيار اقرب مستشفى في المتن او الحازمية او مناطق ابعد.