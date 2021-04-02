لبنان

حملة "حقي أورث"

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:24
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بعد حملات "حق الحضانة" للأمهات، تتحضر جمعيات المجتمع المدني لإطلاق حملة حول المساواة في الحقوق الإرثية للمرأة تحت عنوان "حقي أورّث".
المصدر: نداء الوطن
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