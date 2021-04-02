لبنان

بلبلة بين المحامين

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:26
A-
A+
Doc-P-808991-637529380918484504.jpg
Doc-P-808991-637529380918484504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار إعلان نقيب المحامين عن تصفير الحسابات في ملف التأمين الصحي للصندوق التعاوني، بلبلة بين المحامين في ظل التداول بأحاديث عن هدر وعجز في الصندوق بملايين الدولارات.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
بدء الإجتماع الإستثنائي الطارئ لمجلس نقابة المحامين في مكتب النقيب ملحم خلف للتباحث في تداعيات الإعتداء وتوقيف المحامي جيمي حدشيتي
lebanon 24
04/04/2021 02:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات نقابة المحامين في الشمال أصبحت عبر "ليبان بوست"
lebanon 24
04/04/2021 02:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لنقابة المحامين في طرابلس
lebanon 24
04/04/2021 02:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: نرحب بخطوة نقابة المحامين
lebanon 24
04/04/2021 02:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين

ملحم خلف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website