ماذا يجري في وزارة المهجرين؟

وجهت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استنابة قضائية لمديرية الشؤون العقارية للتحقيق في الملكية العقارية لموظفي وزارة المهجرين على خلفية الإخبار المقدم من هيئة القضايا.

