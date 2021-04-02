لبنان

ماذا يجري في وزارة المهجرين؟

Lebanon 24
02-04-2021 | 04:28
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وجهت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استنابة قضائية لمديرية الشؤون العقارية للتحقيق في الملكية العقارية لموظفي وزارة المهجرين على خلفية الإخبار المقدم من هيئة القضايا.
المصدر: نداء الوطن
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