لبنان

هل يكون في حكومة الـ 24 "وزير ملك" للراعي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2021 | 08:00
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علم "لبنان 24" من مصادر موثوقة " ان الصيغة الحكومية المؤلفة من 24 وزيرا والتي يجري الحديث عن الاتفاق عليها ، ستتوزع كالاتي :

عن المسلمين:

5 وزراء شيعة يسميهم الثنائي الشيعي

5 وزراء سنة يسميهم الرئيس الحريري

وزيران درزيان واحد لوليد جنبلاط والثاني لطلال ارسلان

عن المسيحيين:

8 وزراء يسميهم رئيس الجمهورية بمن فيهم ممثل الطاشناق

وزيران للمردة

وزير للحزب القومي

وزير يسميه البطريرك الراعي

 

وتفيد المعلومات "انه في حال اراد الحريري تسمية وزير مسيحي سيكون للرئيس عون تسمية وزير سني".

وتضيف المعلومات "ان ما يؤخر الاعلان عن الاتفاق على "صيغة الـ 24"هو كيفية توزيع الوزراء ولاسيما المسيحيين منهم، ويسعى البعض الى ان يكون "وزير البطريرك" هو "الوزير الملك" !

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

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