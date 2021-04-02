لبنان

الرئاسة و"التيار" يستبقان العقوبات: آخر همنا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-04-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-809050-637529475935959187.jpg
Doc-P-809050-637529475935959187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قررت رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر" اعتماد  خطة الهجوم الوقائي المسبق بعد المعلومات عن عقوبات فرنسية واوروبية ضد مسؤولين لبنانيين على خلفية عرقلة تشكيل الحكومة.

 

وبحسب مصادر موثوقة فان "الرئاسة غير مهتمة أبداً بالتهديدات الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها أبداً، وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، فإن هذا لا يحصل في ما يتعلق بالتهديد بالعقوبات الأوروبية أو الفرنسية".

 

وتضيف "اي عقوبات على أي شخصية محسوبة على الرئاسة ولو برتبة مستشار ستعتبر موجّهة الى الرئاسة نفسها".

 

ووفق مصادر"التيار" فانه "كما لم تنجح العقوبات الاميركية في تغيير  موقف التيار وباسيل من الملفات المطروحة فان اي عقوبات جديدة ستلقى المصير ذاته ، وآخر همنا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:22 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
22:22 | 2021-04-03
22:12 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website