لبنان

مصدر قضائي: التسريب الحاصل معيب... والحل عند النقيب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-04-2021 | 09:30
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أبدى مصدر قضائي رفيع إستغرابه لتسريب محاضر الإستجوابات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى وسائل الإعلام بأدق التفاصيل، غامزاً من قناة عدد من المحامين الذين يحضرون الجلسات بصفتهم وكلاء عن المستجوَبين.

 

وقال "ان حضور المحامين لجلسات التحقيق الى جانب موكليهم إلزامي، لكن من "المعيب" أن يعمد بعض هؤلاء الى تسريب ما يجري خلال التحقيق، وهذا يُعّد مخالفة قانونية لمبدأ سرية التحقيق".

 

وعن الاجراء الذي يمكن إتخاذه للحد من هذه التجاوزات القانونية، يجيب المصدر " الحل عند النقيب"، بالإشارة الى نقيب المحامين ملحم خلف.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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