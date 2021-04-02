جريحان بحادث سير على طريق كفرشلان ـ الضنية

سقط جريحان في حادث سير على الطريق الرئيسية في بلدة كفرشلان ـ الضنية، بعد اصطدام سيارة نتيجة إنزلاقها بسبب مياه الأمطار، بسيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض في أنحاء متفرقة من الجسم، نقلا إثر ذلك إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.