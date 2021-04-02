هل استقال كارلوس اده من الكتلة الوطنية؟

نفت مصادر حزب "الكتلة الوطنية" ما تردد عن استقالة العميد كارلوس اده من الحزب.

وقالت "العميد لم يقدم استقالته من الحزب بل من عضوية "اللجنة التنفيذية" لانشغالاته المستمرة خارج لبنان، وفضّل ان يكون في"مجلس الشيوخ" في الحزب والذي يشكل الملاذ الاخير للنزاعات الداخلية وحارس قواعد السلوك والمجلس التأديبي".

ولاحقاً، أصدر حزب "الكتلة الوطنيّة" بياناً أشار فيه إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام أوردت خبراً كاذباً مفاده أنّ الرئيس السابق لـ"الكتلة الوطنيّة" العميد كارلوس إدّه استقال من الحزب. إننا، وإذ ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، نضعه في خانة بعض المشبوهين الذين يحاولون كسب تأييد شعبي فقدوه في مناطقهم بعد فشلهم وانكشاف أدوارهم في السلطة والمعارضة على حدٍ سواء".



وأوضح أنّه "بعد إلغاء الرئيس كارلوس إدّه منصب "العميد" الذي تنحصر فيه السلطات كافة، وتحويل كل الهيئات الحزبيّة إلى منتخبة، أصبح عضواً في "مجلس الشيوخ"، الهيئة العليا في الحزب التي تسهر على حسن تطبيق الأنظمة الداخليّة وإدارة الحزب وسير عمل هيئاته وحل النزاعات".



ولفت إلى أنّ "المصطادين في الماء العكر لم يتوقّفوا يوماً عن إطلاق الشائعات المغرضة بحق "الكتلة الوطنيّة" منذ إعادة انطلاقتها، وخصوصاً بعد أن أصبحت تتميّز عن غيرها بالتداول الديمقراطي للسلطة وإنهائها علّة التوريث السياسي، وهو ما تفتقد إليه الأحزاب الأخرى".



وختم: "ندعو مجدّداً وسائل الإعلام كافة إلى استقاء الأخبار من مصادرها ومراجعتنا لأي استيضاحات. إنّ "الكتلة الوطنيّة" مستمرّة حتى الوصول إلى لبنان مزدهر أخضر عادل، وطن الحرية والعدالة والمساواة".