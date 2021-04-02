لبنان

مستشار الرئيس يكشف عن مبادرة لعون ستفتح للّبنانيين آفاقاً وآمالًا

Lebanon 24
02-04-2021 | 10:57
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غرّد مستشار رئيس الجمهورية انطوان قسطنطين عبر حسابه على تويتر بالقول: يستعد الرئيس ميشال عون للمبادرة سعيًا لقيام سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع. مبادرة تفتح للّبنانيين آفاقاً كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت سقف الاحترام المتبادل.

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