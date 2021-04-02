لبنان

أبو شرف يستنكر الاعتداء على طبيب في مستشفى بنت جبيل الحكومي

Lebanon 24
02-04-2021 | 11:28
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استنكر نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف في بيان "الاعتداءات بالتهديد والقدح والذم والشتائم والسباب التي تعرض لها الطبيب علي صوفان والجسمان الطبي والتمريضي، في مستشفى بنت جبيل الحكومي"، وطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة "ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لانزال أشد العقوبات بهم، صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".

ورأى أبو شرف أن "الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي الذي يتفانى في ممارسة رسالته الإنسانية في هذه الأوقات العصيبة والحرجة يستوجب العمل بسرعة قصوى على إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب المهنية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس النيابي. وإن الخطر الداهم الناجم من هذه الإعتداءات لم يعد يحتمل أي تأخير سواء على صعيد إصدار التشريعات أو على صعيد التدابير الأمنية والقضائية اللازمة لمواجهته".
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