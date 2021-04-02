لبنان

لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة.. كيف سيكون طقس عيد الفصح؟

Lebanon 24
02-04-2021 | 11:40
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا السبت غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق، يستقر الطقس ظهرا ويتحول تدريجا الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:


يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز شمال قبرص يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجا ومن ثم يتحول إلى ربيعي دافىء اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و 24 درجة).

اليوم الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق، يستقر الطقس ظهرا ويتحول تدريجا الى قليل الغيوم.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الإثنين: صاف اجمالا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 19 درجة. فوق الجبال من 5 الى 11 درجة. في الداخل من 6 الى 13 درجة.


- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيىء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات وخلال فترة غزارة الأمطار بعد الظهر.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: مائج الى هائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59

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