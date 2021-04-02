لبنان

انحراف شاحنة وسقوطها داخل مجرى مياه في طاران

Lebanon 24
02-04-2021 | 11:56
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انحرفت شاحنة نتيجة الامطار، وسقطت داخل مجرى مياه جانب طريق عام الضنية في محلة طاران، والاضرار مادية من دون وقوع اي اصابات.
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شاحنة

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