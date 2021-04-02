لبنان

بعد ليل عاصف… إليكم حال الطرقات الجبلية

Lebanon 24
02-04-2021 | 12:08
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ذكرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "تويتر" بأن طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات بإستثناء الشاحنات حالياً، فيما طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية، وكذلك الأمر بالنسبة لطريق العاقورة حدث بعلبك.
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