لبنان

تأهيل سبيل مياه في المنية

Lebanon 24
02-04-2021 | 12:46
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 أهلت بلدية المنية، سبيل مياه حي الدفلة وسبيل مياه حي الضيعة، من ضمن برنامج "إجمع" المنفذ من قبل جمعية "ميرسي كور"، بتمويل من مكتب الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة، وإعادة تشغيلهما لتزويد أهالي المنطقة بمياه الشرب، بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا (القائم بأعمال بلدية المنية) .

بدورها، أجرت الدائرة الصحية في بلدية المنية الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة المياه وضخها ضمن المواصفات المطلوبة، حيث جاءت تقارير التحاليل الفيزيائية والكيميائية بحسب مصلحة الأبحاث العلمية في العبدة - عكار، سلبية وأن مياه السبيلين صالحة للشرب.
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