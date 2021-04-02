بشرى سارة للبنانيين... مليون ونصف جرعة "فايزر" ستصل إلى لبنان

أعلن رئيس اللجنة التقنية الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري عن بشرى سارة للبنانيين، وقال إنه "تم اليوم التأكيد أن ما لا يقل عن مليون ونصف جرعة لقاح "فايزر" ستصل إلى لبنان خلال ثلاثة أشهر"، وأشار إلى أنه "سيكون هناك بحبوحة لقاحية في لبنان".ولفت البزري في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أن "كل مواطن تلقى اللقاح، يمكنه أخذ شهادة معترف فيها عالمياً".