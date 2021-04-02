إنبعاثات وتسرب نفطي.. ماذا يحصل في عكار؟

ناشد أهالي منطقة الشيخ عياش بسهل عكار المعنيين متابعة الفيول المتسرب من خط أنابيب النفط في المنطقة والذي تفوح منه إنبعاثات تزعج أبناء المنطقة.



وتتكرر هذه الحوادث من فترة لأخرى بفعل مقصود وأحياناً أخرى بسبب تآكل الأنبوب وإهتراءه. وهذا الخط، متوقف منذ سنين وينقل النفط سابقًا من العراق إلى لبنان بطرابلس.