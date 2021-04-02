في الهرمل.. إطلاق نار على مقهى وحريق يلتهم محتوياته!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مقهى في وسط مدينة الهرمل احترق كامل محتوياته، بعد حريق شب فيه بعد منتصف ليل أمس.

وفي التفاصيل، أن المقهى تعرض لاطلاق نار بعد إقفاله ليلا من مجهولين يستقلون سيارة مجهولة المواصفات، وإحدى الرصاصات أصابت جرة الغاز ما تسبب باندلاع حريق أدى الى تلف كامل الاثاث، فيما لم يسجل وقوع إصابات وتتولى عناصر من القوى الامنية التحقيق في الحادث.